В Вороновском районе нарушитель пограничного режима получил по колесам

Для задержания оказавшего неповиновение жителя Вороновского района пограничникам пришлось применить табельное оружие.

Вечером 28 июля в пограничной полосе в тридцати метрах от границы с Литвой пограничный наряд обнаружил «Джип» без регистрационных номеров.

Увидев пограничников, водитель попытался скрыться. Он проигнорировал неоднократные требования об остановке. Пограничники были вынуждены применить табельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам.

Автомобиль вскоре был обнаружен брошенным на поле. А водителя разыскали через несколько часов в деревне Бражельцы.

Пребывание на режимной территории мужчина объяснил сбором грибов и ягод, а на вопрос, почему решил скрыться от пограничников, ответил, что испугался.

В отношении мужчины начаты два административных процесса — по ст.ст. 23.30 (нарушение пограничного режима) и 23.4 (неповиновение) КоАП, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.