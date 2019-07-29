Беларусь пока не будет добывать золото в Судане

Работы по добыче золота в Судане пока прекращены из-за политической обстановки в этой стране, сообщил 29 июля на пресс-конференции в Минске заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля 2019 года на фоне протестов населения. От власти был отстранен президент Омар Башир, правивший страной около 30 лет.

«По поручению правительства мы проводили переговоры с частной компанией в Судане по добыче золота, но, к сожалению, из-за нестабильной политической и экономической ситуации, которая там сложилась, пока работы не ведутся», — сказал Хмель.

При этом он заметил, что добывать золото в Беларуси в ближайшее время не будут.

«Найдены лишь проявления золота, и его содержание с точки зрения экономики на сегодня не имеет большого интереса для нас. Себестоимость добычи этих ресурсов была бы колоссальной. В ближайшее десятилетие не планируются исследование и дальнейшая работа по проявлениям золота», — сказал замминистра, сообщает БелаПАН .

Белорусские специалисты намеревались осваивать два участка на суданском месторождении золота, по первому из них документы уже были готовы, по второму не до конца были согласованы условия с правительством Судана.