Беларусь пока не будет добывать золото в Судане

/ Экономика
Просмотров: 297

Работы по добыче золота в Судане пока прекращены из-за политической обстановки в этой стране, сообщил 29 июля на пресс-конференции в Минске заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля 2019 года на фоне протестов населения. От власти был отстранен президент Омар Башир, правивший страной около 30 лет.


Какой белорусский бизнес стоит за добычей золота в Африке

«По поручению правительства мы проводили переговоры с частной компанией в Судане по добыче золота, но, к сожалению, из-за нестабильной политической и экономической ситуации, которая там сложилась, пока работы не ведутся», — сказал Хмель.

При этом он заметил, что добывать золото в Беларуси в ближайшее время не будут.

«Найдены лишь проявления золота, и его содержание с точки зрения экономики на сегодня не имеет большого интереса для нас. Себестоимость добычи этих ресурсов была бы колоссальной. В ближайшее десятилетие не планируются исследование и дальнейшая работа по проявлениям золота», — сказал замминистра, сообщает БелаПАН.

Белорусские специалисты намеревались осваивать два участка на суданском месторождении золота, по первому из них документы уже были готовы, по второму не до конца были согласованы условия с правительством Судана.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Судан добыча золота Персона: Андрей Хмель Омар Башир

Другие материалы на эту тему:

В дружественной Лукашенко стране произошел военный переворот

В дружественной Лукашенко стране произошел военный переворот

Беларусь — Судан: от поставок вооружений к добыче золота

Беларусь — Судан: от поставок вооружений к добыче золота

Какой белорусский бизнес стоит за добычей золота в Африке

Какой белорусский бизнес стоит за добычей золота в Африке

Непростой друг. Беларусь посетил президент Судана, обвиняемый в геноциде

Непростой друг. Беларусь посетил президент Судана, обвиняемый в геноциде