Уровень бедности в России вырос до 14,3%
Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3%. За чертой бедности находятся 20,9 млн россиян, сообщил Росстат.
В первом квартале 2018 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Таким образом, численность россиян, живущих за чертой бедности, в январе-марте увеличилась на 0,5 млн человек, уровень бедности вырос на 0,4 п.п. в годовом выражении.
Приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале установлена в размере 10 753 российских рублей.
«Первый квартал каждого года является наиболее “слабым” по доходам и показывает самый высокий показатель бедности», — отметили в Росстате.
Ожидается, что снижение инфляции в 2019 году до прогнозного уровня приведет к «резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума», сообщает