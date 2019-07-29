83-летний могилевчанин трое суток провел на болоте без еды и воды

26 июля 83-летний житель Могилева вышел из своего дома, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал. Поисками пенсионера занимались сотрудники МЧС и милиции, но результата не было.

В субботу к поискам подключились спасатели Республиканского отряда специального назначения МЧС. Проанализировав записи камер наблюдения по маршруту, ведущему к лесному массиву в микрорайоне Гребенева, специалисты решили отказаться от прочесывания леса и сконцентрировать поиски в пойменном лугу.

Площадь заболоченной местности составляет три квадратных километра. На помощь прибыли еще более сорока человек — спасатели и сотрудники милиции.

И вскоре пенсионер был найден. У него отказали ноги, он не мог двигаться. Мужчине, который трое суток провел без еды и воды, на месте оказали первую помощь, а затем передали бригаде скорой помощи.