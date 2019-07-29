Прокурор запросил расстрел для мужчины, обвиняемого в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе

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30 июля ожидается вынесение приговора по делу жителя Витебского района 50-летнего Виктора Павлова, обвиняемого в двойном убийстве. 29 июля прокурор запросил суд назначить мужчине высшую меру наказания.

Фото vitebskspring.org

Трагедия произошла 30 декабря 2018 года в деревне Присушино. Как утверждает следствие, Виктор Павлов пришел в дом к сестрам (одной было 76 лет, второй — 78 лет), избил их деревянной палкой, от чего те скончались, а затем забрал около 150 рублей, две бутылки вина и некоторые другие вещи. 

Тела женщин были обнаружены 3 января.

Как сам обвиняемый рассказывал на процессе, который начался 24 июня в Витебском областном суде, с женщинами он был знаком — они торговали вином, а он иногда помогал им по хозяйству за небольшую плату.

Адвокат обвиняемого на суде утверждала, что конфликт, который привел к убийству, был спровоцирован одной из сестер, которая якобы оскорбляла его подзащитного за плохое качество ремонта сарая.

Ранее Виктор Павлов уже был судим за убийство. Отсидел десять лет, освободился в 2015 году. Постоянной работы не имел.

В последнем слове обвиняемый высказал раскаяние и просил суд не применять к нему высшую меру, сообщает «Витебская весна».
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Тэги: двойное убийство смертная казнь Персона: Виктор Павлов Город: Витебск

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