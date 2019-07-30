Под Добрушем разбился байк: девушка-пассажирка – в реанимации
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Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло в четыре часа ночи возле деревни Рассвет (Добрушский район).
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний байкер ехал с 23-летней девушкой на ближайшую АЗС за спиртным (инициатором поездки стала пассажирка).
На закруглении дороги парень не справился с управлением «Кавасаки» и врезался в дорожный знак, после чего вылетел в кювет и опрокинулся.
Девушка получила серьезные травмы, с которыми была госпитализирована в реанимацию районной больницы.
В ГАИ отметили, что мотоциклист был лишен прав за пьянство за рулем.