В Беларуси уже в начале августа заработает новый закон об отсрочке от армии

Подписанный Александром Лукашенко закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» опубликован на Национальном правовом портале и вступит в действие через десять дней.

Ранее сообщалось, что он сможет решить проблему пополнения Вооруженных сил на фоне существенного уменьшения количества молодых людей призывного возраста.

Закон сохраняет все отсрочки от призыва по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее.

Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки.

Кроме этого он ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований.

Напомним, министр обороны Андрей Равков заявлял, что в каждый призыв от службы в армии уклоняются около четырех тысяч человек. Еще около двух-трех тысяч — имеют отсрочку в связи с получением второго образования.

Равков также отметил, что сегодня в Беларуси на службу не призываются 76 категорий граждан — это больше, чем в других странах.

Идею изменений в вопросах призыва в армию Лукашенко обсудил 26 февраля на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Надо иметь в виду, что одномоментно нам будет трудно принять все решения. Хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных сил, тем не менее она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели», — сказал Лукашенко.