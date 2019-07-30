Появилось видео с места падения самолета ВВС Пакистана, унесшего жизни 17 человек

Авиакатастрофа произошла минувшей ночью в городе Равалпинди – на жилые районы рухнул самолет ВВС Пакистана.

В результате падения погибли 17 человек. По данным местных властей, это – пять военнослужащих (они находились на борту) и 12 гражданских лиц.

По предварительным данным, самолет совершал тренировочный полет. Причины катастрофы не сообщаются.

После падения на месте крушения начался сильный пожар, охвативший несколько зданий.