Появилось видео с места падения самолета ВВС Пакистана, унесшего жизни 17 человек
Авиакатастрофа произошла минувшей ночью в городе Равалпинди – на жилые районы рухнул самолет ВВС Пакистана.
В результате падения погибли 17 человек. По данным местных властей, это – пять военнослужащих (они находились на борту) и 12 гражданских лиц.
По предварительным данным, самолет совершал тренировочный полет. Причины катастрофы не сообщаются.
После падения на месте крушения начался сильный пожар, охвативший несколько зданий.