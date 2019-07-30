В Нью-Йорке значительно смягчили наказание за хранение марихуаны

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В штате Нью-Йорк существенно смягчили наказание за хранение небольшого количества марихуаны. Соответствующий закон подписал губернатор Эндрю Куомо.

Фото pixabay.com

Вместо тюремного заключения санкции теперь будут предусматривать штрафы как за нарушения ПДД.

Человек, у которого найдут до одной унции (чуть больше 28 граммов) марихуаны, должен будет заплатить 50 долларов; до двух унций – около 200 долларов.

А вот за хранение бОльшего количества вещества придется отвечать в рамках уголовного дела.


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Заработает закон через 30 дней.

Кроме того, в законе прописана процедура снятия судимости с ранее осужденных в штате за хранение марихуаны. Речь идет о примерно 200 тысячах человек, пишет Би-би-си.

Употребление марихуаны декриминализовано, в разной степени и необязательно в любых целях, в более чем 30 из 50 штатов США.

На федеральном уровне хранение марихуаны остается уголовно наказуемым. При администрации Обамы подобные дела преимущественно оставлялись на усмотрение штатов, однако при Дональде Трампе минюст рекомендовал прокурорам применять соответствующие статьи даже в штатах, где употребление марихуаны законно.
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Тэги: марихуана США наркотики Персона: Эндрю Куомо Город: Нью-Йорк

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