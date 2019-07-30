Глава МВД Аваков: для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает

/ Мир
Просмотров: 279

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил пятого президента страны Петра Порошенко в «бессовестной лжи».

По словам главы МВД, утверждения пятого президента, что во время выборов полиция работала против него, не соответствует действительности.

«Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!» — заявил Аваков, добавив, что «для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает!»

Министр считает, что Порошенко «довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему — лжецу, а любому честному человеку».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина Персона: Арсен Аваков Петр Порошенко

Другие материалы на эту тему:

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки