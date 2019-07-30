Глава МВД Аваков: для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил пятого президента страны Петра Порошенко в «бессовестной лжи».

По словам главы МВД, утверждения пятого президента, что во время выборов полиция работала против него, не соответствует действительности.

«Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!» — заявил Аваков, добавив, что «для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает!»

Министр считает, что Порошенко «довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему — лжецу, а любому честному человеку».