Лукашенко — Ермошиной: не надо прогибаться и тащить международных наблюдателей на выборы

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По мнению Александра Лукашенко, Беларуси не следует просить, чтобы в страну приехали международные наблюдатели на предстоящие парламентские и президентские выборы, в угоду кому-то.

Фото пресс-службы президента

«Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы», — заявил президент на встрече с главой ЦИК Лидией Ермошиной.

Он подчеркнул, что «нам сегодня нет необходимости (на имидж надо работать всегда) уж слишком подпрыгивать и себя показывать»: «Кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент».


У Лукашенко нет лишних денег на выборы

В то же время, подчеркнул он, если у кого-то есть желание приехать и понаблюдать — его надо пригласить: «Никому въезд запрещать не будем... Хочешь посмотреть на Беларусь, избирательный процесс — приезжай и смотри. Постулат один — никому не запрещаем».

Лукашенко также считает, что необходимо создать информационный центр во время выборов, где представители Центризбиркома могли бы оперативно информировать общество о ходе той или иной кампании.

Глава государства поручил возглавить этот процесс Ермошиной: «Надо определить соответствующий формат. Думаю, надо задействовать всех членов комиссии».

Ранее Naviny.by писали, что Лукашенко согласился с предложением главы ЦИК провести выборы в Совет Республики 7 ноября, а в Палату представителей — 17 ноября и поручил к 5 августа подготовить соответствующие указы. 

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Лидия Ермошина

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