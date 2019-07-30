ГАИ проводит спецмероприятие

На протяжении трех дней сотрудники Госавтоинспекции столичного региона проводят специальное мероприятие по предотвращению нарушений Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Как сообщается, наряды ДПС, использую формы негласного и смешанного контроля, отработают железнодорожные переезды, которые являются зонами повышенной опасности для участников дорожного движения.

С начала года в Минской области на железной дороге зафиксированы два несчастных случая, в результате которых один человек погиб и один получил травмы.

В ГАИ напомнили, что за нарушение ПДД, связанного с проездом железнодорожного переезда предусмотрена ответственность по ст.18.15 КоАП, санкции которой предусматривают штраф от двух до четырех базовых величин.