Белорус Вячеслав Никитин пропал в Польше больше двух месяцев назад

Минская милиция ищет мужчину 1966 года рождения.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, гражданин Беларуси уехал в соседнее государство в мае, с тех пор нет информации о его местонахождении.

Он имеет худощавое телосложение, овальное лицо, темно-русые волосы, прямой средний нос. На нем были кепка, красно-серая куртка, черные джинсы, серо-голубые кроссовки.

Всех, кто видел 52-летнего мужчину или знает, где он находится, просят обращаться по телефонам: +37529-575-54-98, +37517-288-02-02 или 102.