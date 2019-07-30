Белорус Вячеслав Никитин пропал в Польше больше двух месяцев назад

/ Общество
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Минская милиция ищет мужчину 1966 года рождения.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, гражданин Беларуси уехал в соседнее государство в мае, с тех пор нет информации о его местонахождении.

Он имеет худощавое телосложение, овальное лицо, темно-русые волосы, прямой средний нос. На нем были кепка, красно-серая куртка, черные джинсы, серо-голубые кроссовки.

Всех, кто видел 52-летнего мужчину или знает, где он находится, просят обращаться по телефонам: +37529-575-54-98, +37517-288-02-02 или 102.
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Тэги: розыск Беларусь-Польша Персона: Вячеслав Никитин Город: Минск

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