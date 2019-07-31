Зеленский уволил Короля Артура

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровую политику, которая касается е только высокопоставленных чиновников, но и руководителей местного уровня.

Фото пресс-службы президента Украины

Так, как сообщили в пресс-службе главы государства, президент уволил с должности председателя Меловской районной государственной администрации (Луганская область) Артура Короля.

Как сказано в указе, Король Артур Станиславович уволен «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины [Петра Порошенко]».

В должности руководителя района Король работал с 26 июня 2017 года.
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Тэги: Украина Персона: Владимир Зеленский Артур Король

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