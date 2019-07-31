На границе скопилось почти 1300 фур

/ Беларусь-ЕС
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Очередные проблемы по выезду из Беларуси в страны Евросоюза возникли у дальнобойщиков. По данным Госпогранкомитета, в настоящее время своей очереди ожидают почти 1300 большегрузных автомобилей.

Как обычно, больше всего фур стоит в «колейке» на литовском направлении – почти 800:

  • «Каменный Лог» – более 290;
  • «Бенякони» – более 210;
  • «Привалка» – более 170;
  • «Котловка» – более 80.

Более пятисот большегрузов «загорает» на границе с Латвией:

  • «Григоровщина» – более 260;
  • «Урбаны» – более 240.
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