На границе скопилось почти 1300 фур
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Очередные проблемы по выезду из Беларуси в страны Евросоюза возникли у дальнобойщиков. По данным Госпогранкомитета, в настоящее время своей очереди ожидают почти 1300 большегрузных автомобилей.
Как обычно, больше всего фур стоит в «колейке» на литовском направлении – почти 800:
- «Каменный Лог» – более 290;
- «Бенякони» – более 210;
- «Привалка» – более 170;
- «Котловка» – более 80.
Более пятисот большегрузов «загорает» на границе с Латвией:
- «Григоровщина» – более 260;
- «Урбаны» – более 240.