На границе скопилось почти 1300 фур

Очередные проблемы по выезду из Беларуси в страны Евросоюза возникли у дальнобойщиков. По данным Госпогранкомитета, в настоящее время своей очереди ожидают почти 1300 большегрузных автомобилей.

Как обычно, больше всего фур стоит в «колейке» на литовском направлении – почти 800:

«Каменный Лог» – более 290;

«Бенякони» – более 210;

«Привалка» – более 170;

«Котловка» – более 80.

Более пятисот большегрузов «загорает» на границе с Латвией: