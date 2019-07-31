В Мозыре рецидивист сбросил с девятого этажа кошек

Ранее неоднократно судимый житель Мозыря сбросил с балкона девятого этажа двух кошек – в отношении него открыто уголовное производство.

Как сообщили в Следственном комитете, днем десятого июля пенсионер выпивал с друзьями в квартире бывшей жены. В какой-то момент ему не понравилось мяуканье. Не найдя другого выхода, он выбросил животных с балкона на девятом этаже.

«Одна из кошек получила увечье в виде перелома позвоночника. Вторая кошка не пострадала», - сообщили в СК.

Мужчине предъявлено обвинение в «жестоком обращении с животным, а также в несоблюдении требований превентивного надзора».