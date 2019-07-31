Журналисты раскрыли схему «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

Сотрудники управления «К» ФСБ при поддержке Службы собственной безопасности спецслужбы и бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» получали незаконный доход от «крышевания» банков.

Об этом пишут «Проект» и The Bell со ссылкой на источники, близкие к ФСБ.

По словам собеседника, сотрудники спецслужбы либо получали 0,1-0,2% от объема выведенных средств, либо фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения.

Кроме того, бывший совладелец одного из банков с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» банки, которые занимались обналичиванием средств. Для осуществления этой схемы в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ или КГБ в отставке, который занимал должность главы службы экономической безопасности банка.

В свою очередь, транспортировкой наличных по Москве в свободное от работы время занимались бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ. По информации издания, управлению «К» также приходилось «взаимодействовать» с управлением собственной безопасности ФСБ, сотрудники которого были в курсе противозаконной деятельности коллег.

В осуществлении схемы участвовал начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют в получении взяток на 850 тысяч долларов (часть 6 стать 290 УК). Сотрудник ФСБ находится в СИЗО с 25 апреля.

Черкалин также проходит подозреваемым в деле против его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Им вменяют отъем активов на 490 млн рублей (часть 4 статья 159 УК) у московского застройщика Сергея Гляделкина.