«Белинвестбанк» избавился от непрофильного актива — сельхозпредприятия «Фаличи»

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Из состава банковского холдинга ОАО «Белинвестбанк» выведены акции ОАО «Агрофирма «Фаличи» Стародорожского района. Сельхозпредприятие передано в коммунальную собственность.

Фото myfin.by

Агрофирма «Фаличи» была создана в форме общества с ограниченной ответственностью в августе 2004 года посредством выкупа «Белинвестбанком» убыточного сельскохозяйственного предприятия СПК «Фаличи» как имущественного комплекса.

Предприятие специализируется на молочном животноводстве и выращивании сельскохозяйственных культур.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 2015 года занимается подготовкой «Белинвестбанка» к приватизации, и одним из этапов предпродажной подготовки является выход коммерческого банка из непрофильных активов, отмечает БелаПАН.
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Тэги: Белинвестбанк

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