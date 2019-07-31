На юге Украины закрыли пляжи: загрязнение превысило норму в разы

Купаться на городских пляжах Николаева опасно из-за химического и бактериального загрязнения, которое иногда превышает норму в 14 раз.

Городские власти Николаева запретили купаться на пляжах города из-за загрязнения воды. Об этом сообщила пресс-служба местного городского совета в среду, 31 июля.

«На пляжах Николаева купаться запрещено — высокий уровень бактериального и химического загрязнения. Главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области ежемесячно проводит анализ речной воды в местах массового отдыха. Начиная с 11 июня и до сих пор результаты лабораторных исследований не соответствуют требованиям к речной воде», — говорится в сообщении.

В районе пляжей Стрелка, Чайка, Прибой бактериальное загрязнение воды в 14 раз превышает показатели, в микрорайоне Намыв — почти в 5 раз.

По словам заместителя директора ГУ Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины Александра Игнатенкова, Николаев ниже по течению, а следовательно, грязь, которая идет со всей Украины, спускается в город.

«Однако это больше касается химического загрязнения. Но лактозоположительная кишечная палочка и вообще бактериальные загрязнения — это уже местная проблема, следствие несанкционированных сбросов. Были случаи, когда показатели загрязнения превышали норму в 250 раз», — отметил он.