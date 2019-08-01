МАЗ в первом полугодии заработал более 1 млн евро

ОАО «МАЗ» в первом полугодии получило чистую прибыль в 2,796 млн рублей (более 1 млн евро), сообщил генеральный директор предприятия Валерий Иванкович на заседании наблюдательного совета ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ».

Как сообщает пресс-служба предприятия, в ходе заседания был рассмотрен отчет гендиректора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2019 года.

Иванкович также сообщил, что рентабельность продаж в первом полугодии составила 4,6%, снижение уровня затрат на производство продукции — 5,7%, среднемесячная заработная плата на предприятии — 1.113,9 рубля.

Заместитель министра экономики — председатель наблюдательного совета Юрий Чеботарь в ходе заседания отметил положительную динамику работы предприятия и поручил генеральному директору обеспечить во втором полугодии выполнение доведенных ключевых показателей социально-экономического развития ОАО.

Напомним, 16 мая при согласовании кандидатуры Валерия Иванковича на должность нового генерального директора МАЗа, Александр Лукашенко заявил, что недоволен экономическими показателями работы Минского автомобильного завода и потребовал повысить эффективность деятельности предприятия. Лукашенко подчеркнул, что МАЗ входит в число важнейших промышленных предприятий страны.

«Мы это предприятие не можем потерять, — заявил он. — МАЗ, БелАЗ, МТЗ — это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения».