«Классика у Ратуши». 3 августа музыкальная капелла «Сонорус» сыграет специальную программу

Третий из шести концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» в Минске состоится 3 августа.

На площади Свободы выступит музыкальная капелла «Сонорус» под руководством дирижера Александра Хумала.

В программу вошли произведения разных эпох, так или иначе связанные с определенными городами и местами, оставившими свой след в жизни великих композиторов.

Это, например, Симфония № 96 Йозефа Гайдна, написанная после его первой поездки в Лондон, самая известная симфония Вольфганга Амадея Моцарта, которую сам он назвал Парижской, признанная одним из шедевров американского балета «Весна в Аппалачах» Аарона Копленда, в которой композитор использовал фольклорные мотивы о жизни в этих горах.

Большой блок концерта будет посвящен творчеству Станислава Монюшко, 200-летие со дня рождения которого празднуется в этом году.

Зрителей ждет еще три музыкальных субботы — 10 августа с эстонским духовым оркестром «Саксон», 17 августа с Государственным камерным оркестром Республики и пианистом Тимуром Сергееней. 31 августа программу фестиваля завершит Президентский оркестр Республики Беларусь.