Из-за «грязной» нефти темпы роста ВВП Беларуси упали почти до нуля

Поступление «грязной» российской нефти в Беларусь привело к существенному замедлению темпов экономического роста в стране. К такому выводу пришли экономисты Национального банка.

«Прирост реального ВВП замедлился с 1,3% в первом квартале 2019 года до 0,5% во втором квартале 2019 года к соответствующему кварталу предыдущего года», — говорится в обзоре Нацбанка.

По данным регулятора, столь существенное замедление экономики вызвано тем, что Беларуси во втором квартале пришлись сократить экспорт нефтепродуктов.

«Поступление в апреле 2019 года некачественной российской нефти привело к временной приостановке экспортных поставок отечественными нефтеперерабатывающими предприятиями, что отразилось на существенном снижении чистого экспорта товаров и услуг по итогам второго квартала и стало значимым фактором замедления экономического роста в отчетном периоде», — констатируют экономисты Нацбанка.

По итогам первого полугодия ВВП Беларуси вырос на 0,9%. В целом на год власти поставили задачу обеспечить экономический рост на уровне 4%, напоминает БелаПАН.