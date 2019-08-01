Россиянин пытался незаконно попасть в Польшу, спрятавшись под «товарняком»

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Неудачей закончилась попытка жителя Тюмени незаконно перебраться из Беларуси в Польшу – его задержали пограничники в пункте пропуска «Буг».

Как сообщили в Госпогранкомитете, во время осмотра «товарняка» пограннаряд под одним из вагонов обнаружил мужчину.

По словам задержанного, он хотел пробраться в Польшу в целях поиска лучших условий жизни.

В отношении него открыто административное производство по статьям 23.29 и 23.32 (незаконное пересечение границы и нарушение режима в пункте пропуска) КоАП, санкции которых предусматривают штраф.

Ранее Naviny.by сообщали, что в пунктк пропуска «Котловка» был задержан гражданин РФ, который пытался вывезти в Литву крупные камни янтаря.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница нелегалы

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