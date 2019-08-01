В Браславском районе сотрудник больницы обокрал пациента, а деньги проиграл на ставках

В отношении 34-летнего жителя Браславского района открыто уголовное производство – его обвиняют в «присвоении имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере».

По данным следствия, обвиняемый, работавший в больнице, за два летних месяца «присвоил денежные средства пациента в сумме 4100 долларов».

51-летний пациент перед поездкой в медучреждение захватил с собой из дома свои сбережения. В больнице он отдал их на хранение материально ответственному лицу. Однако после выписки обратно получил лишь часть своих денег.

«Деньги потерпевшего подозреваемый проиграл на ставках в интернете», - сообщили в СК.