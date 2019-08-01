Граждане Ирана хотели нелегально попасть в Польшу, приехав к границе на такси

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Двое граждан Ирана были задержаны вечер 30 июля на одной из приграничных дорог в Гродненском районе.

У иностранцев были паспорта с однократными белорусскими визами, но пропусков в погранзону у мужчин не оказалось. К границе иранцы приехали из Минска на такси. С собой у них были теплые вещи, еда и валюта.

Задержанные рассказали пограничникам, что планировали попасть на территорию Польши в поисках лучших условий жизни.

Граждане Ирана оштрафованы на 30 базовых величин каждый и депортированы из страны с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.

Водитель такси привлечен к ответственности за оказание помощи правонарушителям, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница нарушители границы иранцы Город: Гродно

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