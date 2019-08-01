Мезенцев заверил, что Россия установила для Беларуси самую льготную цену на газ

Переговоры о цене на газ для Беларуси, которые стороны будут вести до конца этого года, дадут «самый оптимальный и комфортный вариант в рамках заключенного соглашения», заявил на встрече с журналистами в Минске посол России Дмитрий Мезенцев.

По словам дипломата, Россия установила для Беларуси самую льготную цену на газ по сравнению с другими партнерами — 127 долларов за кубометр. Переговоры по цене на газ на 2020 год продолжаются.

«Переговоры идут, есть соглашение, которое действует сейчас, действовало в прошлом году и действовать будет в следующем году, — подчеркнул Мезенцев. — Как приложение к этому соглашению определен алгоритм формирования цены на газ. Формула сложная, я хотел бы, чтобы ее комментировали представители министерств энергетики наших стран. Но те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в, подчеркну, рамках заключенного соглашения. Цена — следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров, это важный момент».

Дипломат отметил, что переговоры носят «чисто технический характер», а «оптимальное решение» будет найдено до 31 декабря.

«Убежден в том, что российская сторона подтвердила добрую волю проявления большего внимания к этому вопросу, даже чем он того стоит. Тем более, по сути, он носит технический характер», — заявил Мезенцев.