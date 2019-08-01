Лукашенко выделил деньги на оздоровление в «Зубренке» почти ста детей из Китая

Беларусь организует отдых и оздоровление в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» для 92 детей из Китая. На эти цели из резервного фонда президента выделят около 387 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы президента, финансовые средства выделены в целях реализации Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.

«Взаимное приглашение детей будет способствовать существенному углублению сотрудничества стран в социально-гуманитарной сфере», — указано в сообщении.

В программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах.

Два предыдущих года в «Зубренке» отдыхали дети из Сирии.