Посол России назвал договор о Союзном государстве стратегическим

Договор между Беларусью и Россией о создании Союзного государства является не прикладным, а базовым политическим документом стратегического характера, заявил в Минске журналистам посол РФ Дмитрий Мезенцев.

Таким образом дипломат отреагировал на просьбу оценить критичность того, что, по заявлению министра экономразвития РФ Максима Орешкина, страны согласовали 90%, но не 100% программы по углубленной интеграции двух государств.

«Если 90% согласовано и проработано, разве это не успех? — задался вопросом Мезенцев. — А если было бы только 10%, а 90% — не проработано, было бы лучше? Не надо относиться к союзному договору как к прикладному документу. Это базовый политический документ, имеющий стратегический характер. И он подтвердил свою значимость. То, что президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Петербурге подтвердили масштаб его действия, востребованность и безусловную перспективу, — это колоссальный результат переговоров».

«Мы с вами должны быть реалистами и не относиться к „дорожной карте“ как к инструкции, это все должны понимать. Мы не должны ставить людей в положение ожидания [решения всех вопросов] к какому-то абстрактному „понедельнику“, мы должны говорить об очень сложном, многовариантном и многоэтапном процессе, который мы уже сейчас проходим. И он не будет простым, он не может быть простым, в том числе из-за специфики в управлении национальными экономиками. У нас экономики разного масштаба, разных акцентов и доминирующих секторов экономики. Все это сблизить невероятно сложно. Это не политические, а сложные экономические, правовые задачи. Их нужно решать. Вы не всегда дома договариваетесь, куда пойти в выходные. А когда идет разговор об учете национальных интересов двух самостоятельных, независимых государств со своей валютой, национальными планами, необходимостью учета предложений соседей, внешних партнеров, задача становится еще более сложной», — считает Мезенцев.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран». На переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран до декабря.