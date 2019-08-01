Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат разорвал контракт с китайским генподрядчиком

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Предприятие проведет внеочередное собрание акционеров. Ключевой вопрос на повестке дня — расторжение контракта строительного подряда с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ).

Информация об этом размещена на сайте комбината.


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С 2010 года на базе Светлогорского ЦКК реализуется инвестиционный проект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы. Новое предприятие рассчитывает на выпуск до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год. Промышленный гигант был построен с нуля при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Общая стоимость строительства составила около 770 миллионов долларов. Уже поставлено и смонтировано 99,2% предусмотренного контрактом оборудования. Общая строительная готовность составляет около 95%.

Премьер-министр Сергей Румас недавно посетил завод и заверил, что предприятие введут в эксплуатацию в IV квартале текущего года.
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Тэги: Беларусь-Китай банкрот Город: Светлогорск

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