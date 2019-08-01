«Шахтер» выстоял в Дании и пробился в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

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После домашней победы над «Эсбьергом» со счетом 2:0, солигорчане сыграли в нулевую ничью на выезде и составят компанию БАТЭ в 3-м раунде квалификации турнира.

Игра на «Блю Уотер Арене» прошла вечером 1 августа, голов в ней не было. На 87-й минуте украинский легионер датского клуба Яковенко пробил в перекладину ворот «Шахтера». Через минуту защитник хозяев выбил мяч из пустых ворот.

В следующем раунде солигорчане сыграют с итальянским «Торино».
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Тэги: ФК Шахтер ФК Эсбьерг Лига Европы

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