Главком «Шахтера» о матче с «Торино»: что-нибудь придумаем

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал ответный поединок его команды с датским «Эсбьергом».

Встреча в четверг вечером завершилась безголевой ничьей – 0:0 (неделю назад «Шахтер» на своем поле взял верх – 2:0).

По мнению Ташуева, несмотря на «очень напряженную игру», команда смогла выполнить задачу – выход в следующий раунд Лиги Европы УЕФА.

«До матча у нас были большие проблемы с центральной зоной. Буквально одна тренировка «с листа». Пришла в голову такая идея — сыграть с двумя быстрыми игроками впереди — Ковалевым и Бакаем — и справа поставить Бурко, который тоже обладает такими качествами, в том числе выносливостью», — открыл после матча карты главком «желто-черных».

Ташуев также отметил, что команда в целом выполнила план на игру: «Иногда ситуативно «прогибались» низко, потому что не сыграны. Пока не всем привычны их позиции. Плюс было очень сухое поле, хотя во втором тайме стало полегче».

Касаясь следующего соперника, наставник «Шахтера» подчеркнул, что «довольны, что вышли дальше на сильный клуб «Торино». Однако он заметил, что на данный момент не знает «кем играть»: «У нас выпадает сейчас Селява, непонятно, что с ним. Нет Громыко, пропускает игру Сзоке. То есть игроки центральной зоны. В самой главной зоне остался один Эбонг. Понятно, что соперник будет в боевом составе, очень сложно будет ему противостоять. Будем думать, может, что-нибудь придумаем».

«Торино» во втором квалификационном раунде был сильнее венгерского «Дебрецена» (3:0 дома, 4:1 на выезде). 8 августа команды сыграют в Турине, 15-го — на минском стадионе «Динамо».

На старте квалификации ЛЕ «Шахтер» дважды обыграл мальтийский «Хибернианс» (1:0 дома, 1:0 в гостях).