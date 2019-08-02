Секс для мигрантов: в Берлине открыли специальные образовательные курсы
В Германии стали обучать сексуальному поведению беженцев из тех стран, где публичные проявления любви запрещены, а изнасилование в браке не считается преступлением.
В одном из специально созданных видеороликов объясняется разница между сексуальным согласием и изнасилованием, пишет Lenta.ru. «Это похоже на предложение выпить чашку чая. Если она отвечает «Да, хорошая идея», то это означает согласие. Если же она колеблется, то вы можете приготовить чай и спросить снова. Если же она говорит «Нет, спасибо», - то не заваривайте чай и не сердитесь», — говорится в ролике.
В другом видео студенты смотрят сцену встречи мужчины и женщины в ночном клубе. Сначала они пьют, смеются, танцуют и целуются. Затем атмосфера в комнате и на экране быстро меняется, а мужчина отвозит женщину домой, запирает дверь и насилует ее. После окончания видео тридцатилетние мужчины, прибывшие в Берлин из Сирии, Ирака и Афганистана, комментируют увиденное, а затем педагоги объясняют им состав преступления. Отмечается, что участники четырехчасового курса под названием «Вместе за безопасность», который в настоящее время проводится только в Берлине, добровольно присоединились к занятиям, отмечает