81-летний грибник из Витебска, которого искали всю ночь, сам вышел из леса

Завершены поиски 81-летнего дачника из Витебска, который около пяти часов вечера 1 августа ушел в лес за грибами из деревни Поддубье и не вернулся.

У пенсионера не было при себе мобильного телефона. На его поиски вышли сотрудники милиции, МЧС и военнослужащие внутренних войск.

Сегодня утром мужчина самостоятельно вышел к населенному пункту Ранино. Местные жители обогрели и накормили пенсионера, а затем отвезли домой в деревню Поддубье.

Как рассказал сам заблудившийся, ночью в лесу он слышал звуки сирен, но в темноте не смог сориентироваться. Выйдя в поле, переночевал в стоге соломы, а утром снова отправился искать дорогу и вышел к населенному пункту, сообщает «Милиция Витебщины».

Собранные грибы мужчина, кстати, не потерял.