Силовики расследуют дело в отношении крупного поставщика подшипников

Расследуется несколько уголовных дел по фактам получения взяток. Фигуранты — должностные лица сельхозотрасли, «спонсоры» — представители ЗАО «Белснабподшипник».

Незаконные вознаграждения от 620 до 2220 рублей получили заместитель директора, четыре главных инженера, заведующий машинным двором и инженер по снабжению из Добрушского, Гомельского, Рогачевского и Буда-Кошелевского районов, сообщает «Гомельская праўда» .

Закрытое акционерное общество «Белснабподшипник» было создано в 1994 году и называет себя «крупнейшей белорусской компанией на рынке подшипниковой продукции». В штате предприятия значатся почти 60 человек. Директор компании Юрий Тамеля уже длительное время отсутствует на рабочем месте.