Правительство начинает отработку не согласованных вопросов об углубленной интеграции с Россией

Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам прошедшего у Александра Лукашенко совещания по вопросам экономического развития Беларуси.

«Глава государства проинформировал членов правительства более подробно о переговорах, которые состоялись в Санкт-Петербурге, и дал поручение правительству ускорить работу над согласованием с Российской Федерацией положений обновленной программы действий, — заявил Румас в комментарии, показанном в эфире телеканала СТВ . — Все сроки первоначальные, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех еще пока не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией».

В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. На переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран до декабря 2019 года.