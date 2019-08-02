Правительство начинает отработку не согласованных вопросов об углубленной интеграции с Россией

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Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам прошедшего у Александра Лукашенко совещания по вопросам экономического развития Беларуси.


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«Глава государства проинформировал членов правительства более подробно о переговорах, которые состоялись в Санкт-Петербурге, и дал поручение правительству ускорить работу над согласованием с Российской Федерацией положений обновленной программы действий, — заявил Румас в комментарии, показанном в эфире телеканала СТВ. — Все сроки первоначальные, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех еще пока не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией».

В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. На переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран до декабря 2019 года.
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Тэги: Союзное государство интеграция Персона: Сергей Румас

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