Правительство начинает отработку не согласованных вопросов об углубленной интеграции с Россией
Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам прошедшего у Александра Лукашенко совещания по вопросам экономического развития Беларуси.
«Глава государства проинформировал членов правительства более подробно о переговорах, которые состоялись в Санкт-Петербурге, и дал поручение правительству ускорить работу над согласованием с Российской Федерацией положений обновленной программы действий, — заявил Румас в комментарии, показанном в эфире телеканала
В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. На переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран до декабря 2019 года.