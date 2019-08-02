ХК «Динамо-Минск» вернул одного из самых результативных защитников

Канадец Марк-Андре Граньяни провел в Минске два сезона и оба раза становился самым результативным защитником команды, а в сезоне 2017-2018 годов и вовсе был лучшим бомбардиром.

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Впервые уроженец Квебека оказался в белорусском клубе в 2016 году, когда «Динамо» возглавил Крэйг Вудкрофт. В сумме на его счету 116 матчей и 73 (10 + 63) очка.

Успешные выступления Марка-Андре в рядах «зубров» помогли ему попасть в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхенчхане, где команда завоевала бронзовые медали.

Прошлый сезон защитник провел в Китае.