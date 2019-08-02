Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции Горецкого пищевого комбината

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 августа отменит ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом производства ИООО «Горецкий пищевой комбинат».

Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 3 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, указано на сайте надзорного органа.

Это решение принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.