Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции Горецкого пищевого комбината

/ Экономика
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 августа отменит ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом производства ИООО «Горецкий пищевой комбинат».

Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 3 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, указано на сайте надзорного органа.

Это решение принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
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Тэги: Россельхознадзор Горецкий пищевой комбинат Город: Горки

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