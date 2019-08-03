Фотофакт. Экс-глава МВД Шуневич сменил имидж после отставки

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Игорь Шуневич после отставки с поста министра внутренних дел кардинально сменил имидж.

Пресс-служба ХК «Динамо-Минск» опубликовала фото к новости о встрече председателя Наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича с генеральным директором Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды.

На снимке видно, что экс-глава милицейского ведомства отпустил усы и бороду.

Игорь Шуневич, возглавлявший МВД на протяжении семи лет подал в отставку 10 июня, президент ее принял. Новым министром внутренних дел назначен генерал-майор Юрий Караев. 
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Тэги: ХК Динамо-Минск имидж Персона: Игорь Шуневич

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