Фотофакт. Экс-глава МВД Шуневич сменил имидж после отставки

Игорь Шуневич после отставки с поста министра внутренних дел кардинально сменил имидж.

Пресс-служба ХК «Динамо-Минск» опубликовала фото к новости о встрече председателя Наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича с генеральным директором Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды.

На снимке видно, что экс-глава милицейского ведомства отпустил усы и бороду.

Игорь Шуневич, возглавлявший МВД на протяжении семи лет подал в отставку 10 июня, президент ее принял. Новым министром внутренних дел назначен генерал-майор Юрий Караев.