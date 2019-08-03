Более 700 гражданам Беларуси отказано в выезде за рубеж в связи со сменой фамилии

В первой половине 2019 года из-за недействительных по причине смены фамилии документов 710 белорусским гражданам отказано в выезде за рубеж, сообщает БелаПАН со ссылкой на Госпогранкомитет.

Фото: gpk.gov.by

«В пунктах пропуска на белорусской границе, особенно в период отпусков и массового выезда граждан на отдых за рубеж, все чаще выявляются паспорта, которые стали недействительными в связи со сменой фамилии после заключения либо расторжения брака», — отмечается в релизе.

Один из последних случаев зарегистрирован 1 августа в автодорожном пункте пропуска «Брест». 28-летняя жительница Минска, выезжавшая за рубеж на автобусе, предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек 30 мая. Девушка расторгла брак и сменила фамилию, но не заменила документ. Она привлечена к административной ответственности по статье 23.31 КоАП (нарушение режима госграницы), которая предусматривает штраф до 50 базовых величин (1.275 рублей).

Госпогранкомитет напоминает гражданам, что перед выездом за рубеж нужно проверять действительность паспорта. «В особенности это касается молодоженов и лиц, расторгнувших брак со сменой фамилии, паспорта которых становятся недействительными по истечении месячного срока после вступления либо расторжения брака», — подчеркивает ГПК.