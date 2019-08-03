Следователи о подробностях гибели 12-летнего мальчика в Малорите

Вечером 2 августа в Малоритское РОВД поступило сообщение о гибели малолетнего ребенка, о чем рассказала в субботу в Telegram пресс-секретарь МВД.

Место трагедии. Фото: Следственный комитет

Следственно-оперативная группа установила, что 12-летний мальчик вместе с двумя приятелями в этот день катались на велосипедах. «Проезжая по городу, они заметили земельный участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка, — сообщает Следственный комитет Беларуси. — Участок огорожен не был. Дети решили поиграть с песком, и один из них в середине кучи стал рыть яму. В это время сверху на него обрушился песок».

Как пояснили товарищи мальчика следователям, они пытались вытащить своего друга из песка, однако сделать это не могли и, растерявшись, убежали. По дороге встретили мать погибшего, которая отправилась на поиски своего сына, и рассказали ей о случившемся. Женщина и обнаружила тело сына на месте происшествия.

Малоритский районный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.