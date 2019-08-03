Правозащитники: в ходе протестной акции в Москве задержаны 311 человек

На акции, которая проходит 3 августа в Москве в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму, задержаны 311 человек, сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо» . Среди них есть несовершеннолетние и журналисты, указывает портал.

Задержанные в автозаках. Фото: ovdinfo.org

О массовых задержаниях на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Страстного, Петровского и Рождественского бульваров также сообщают корреспонденты РБК.

По данным ГУ МВД Москвы, численность участников акции — 350 человек.

3 августа в центре Москвы проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Мероприятие не было согласовано со столичными властями. Организаторы акции попытались получить разрешение на акцию в центре Москвы, но мэрия предложила в качестве площадки проспект Сахарова. Этот вариант не устроил организаторов, и они отозвали заявку на проведение акции.