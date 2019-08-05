«Был список убийств и список изнасилований». Стала известна личность стрелка из Огайо

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У 24-летнего Коннора Беттса, совершившего нападение на один из баров американского Дейтона (штат Огайо) были большие планы.

Его выгнали из школы, когда список «списки жертв», кого Беттс хотел убить или изнасиловать, был предан гласности.

Полиция даже проводила проверку по данному факту, однако пока не известно, чем все закончилось.

Ранее сообщалось, что молодой человек открыл стрельбу, в результате которой в ночь на четвертое августа погибли десять и были ранены 27 человек.

Александр Лукашенко выразил соболезнования по этому поводу президенту США Дональду Трампу.
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Тэги: США массовое убийство Персона: Коннор Беттс Город: Дейтон

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