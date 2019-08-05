В Швеции жестоко убили 16-летнего сына белорусского журналиста
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Трагедия произошла в минувшую пятницу, второго августа, на морском побережье в Швеции (коммуна Солентула).
Как
Петр получил тяжелые травмы головы и, несмотря на усилия врачей, скончался в одной из больниц, куда был экстренно доставлен вертолетом скорой помощи.
По словам Дмитрия Плакса, сначала ребенок мечтал стать пианистом-концертмейстером, но потом сказал, что будет делать карьеру эволюционного психолога.
Парню было всего 16 лет.