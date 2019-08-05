Минфин занял у белорусов с начала года почти 650 млн долларов

В январе-июле на внутреннем рынке Минфин разместил гособлигации на общую сумму около 650 млн долларов в эквиваленте.

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Как сообщает Министерство финансов, за январь-июль на внутреннем рынке было размещено долларовых гособлигаций на 449,7 млн. Кроме того, министерство разместило гособлигации, номинированные в евро, на 179 млн.

Данные Минфина свидетельствуют о том, что министерство продолжает заимствовать иностранную валюту на внутреннем рынке. Напомним, бюджет на 2019 год предусматривал, что в текущем году власти займут на внутреннем рынке 370 млн долларов.

В конце июня министр финансов Максим Ермолович констатировал в общении с журналистами, что государство занимает в этом году на внутреннем рынке больше, чем планировало изначально.

«На внутреннем рынке мы имеем возможность привлечь дополнительные ресурсы во втором полугодии», — сказал Ермолович.

Власти стали активно заимствовать валюту на внутреннем рынке в текущем году на фоне решения России приостановить выдачу дополнительных кредитных ресурсов нашей стране.

По словам Ермоловича, российская сторона готова рассматривать вопрос выделения Беларуси кредитных ресурсов после того, как будут урегулированы интеграционные вопросы в отношениях между двумя странами.

«Нам это было понятно, что вопросы кредитного сотрудничества будут увязаны с большой повесткой двусторонних отношений, и поэтому мы готовились заместить российский кредит другими источниками», — отмечал министр, отвечая на вопросы журналистов.

Чтобы заместить российские ресурсы, заявил он, Беларусь намерена привлечь до конца года у Банка развития Китая 500 млн долларов.

Как сообщалось, новые заимствования государство привлекает для частичного рефинансирования платежей по внешнему и внутреннему госдолгу.

В предстоящие годы значительные платежи Беларуси по госдолгу сохранятся — это следует из презентации Минфина, которая была представлена в июле российским покупателям белорусских гособлигаций.

В ней говорится, что Беларусь должна направить на выплаты по валютному госдолгу: