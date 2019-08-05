Пинские пограничники задержали находившегося в розыске наркоторговца

По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, 24-летний житель Брестской области пытался тайком пройти на территорию Украины.

Злоумышленник уклонялся от следствия по делу, связанному со статьей 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Сигнализационный комплекс на заставе «Дивин» дал сработку о движении человека. Выехавший на указанный участок пограничный наряд обнаружил следы. Задержанного передали сотрудникам Кобринского РОВД.