Пинские пограничники задержали находившегося в розыске наркоторговца

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По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, 24-летний житель Брестской области пытался тайком пройти на территорию Украины.

Злоумышленник уклонялся от следствия по делу, связанному со статьей 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Сигнализационный комплекс на заставе «Дивин» дал сработку о движении человека. Выехавший на указанный участок пограничный наряд обнаружил следы. Задержанного передали сотрудникам Кобринского РОВД.
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Тэги: наркоторговля незаконное пересечение границы Беларусь-Украина Город: Пинск

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