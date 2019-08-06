Литва не приглашала Беларусь на церемонию перезахоронения останков участников восстания Калиновского

Правительство Беларуси не получало приглашения литовской стороны на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, которая должна пройти в ноябре на вильнюсском кладбище Расу, сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета министров.

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«Нам не поступало такого приглашения. На данный момент ничего нет», — заявил собеседник.

5 августа вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис заявил балтийскому информагентству BNS, что президент страны Гитанас Науседа уже передал приглашение на церемонию своему польскому коллеге Анджею Дуде, а также пригласил «правительственную делегацию Беларуси». Он не сообщил, когда это произошло и кому конкретно было передано приглашение.

Матулёнис сказал, что церемония пройдет в ноябре, но ее дата будет зависеть от степени готовности часовни на кладбище Расу, где захоронят останки повстанцев. «Если мы будем видеть, что все по плану, зафиксируем дату, скорее всего, в конце октября или в самом начале ноября и после согласования с польской стороной начнем подготовку к церемонии», — заявил чиновник.

Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Точно известно, что в одной из них были останки Зыгмунта Сераковского. Это доказывает его обручальный перстень, найденный в захоронении. Ученые Вильнюсского университета также сообщили о получении косвенных подтверждений того, что на горе Гедимина найдены и останки руководителя легендарного восстания Кастуся Калиновского, но для доказательства гипотезы нужны генетические исследования.

Ранее литовские СМИ сообщали, что надписи на могилах будут сделаны на польском и литовском языках. Это вызвало негативную реакцию в Минске. Представители белорусской общественности обратились к правительству Литвы с просьбой сделать на памятниках участникам восстания в Польше и Беларуси 1863-1864 годов надписи в том числе по-белорусски.

В середине апреля литовский министр культуры Миндаугас Кветкаускас сообщил журналистам в Вильнюсе, что Литва планирует пригласить на церемонию перезахоронения останков руководство Беларуси, Польши и Украины. «Осенью планируется организовать церемонию перезахоронения, — заявил чиновник. — Будет предложен формат на самом высоком уровне с участием первых лиц Беларуси, Польши и Литвы — об этом говорилось в ходе заседания литовской правительственной комиссии».

«Также было решено, что имена всех повстанцев будут написаны на трех языках — литовском, польском и белорусском, чтобы подчеркнуть важность этого восстания для этих стран и этих наций», — добавил Кветкаускас.