Бывшему гендиректору «Миноблмясомолпрома» дали семь с половиной лет за взятки

Бывший генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Владимир Лапицкий приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Такое решение 6 августа вынес суд Заводского района Минска. Лапицкий признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 УК).

Лапицкий был задержан в июле 2018 года за получение взятки в размере 85 тысяч евро от представителя одной из коммерческих структур за обеспечение победы в тендере на поставку оборудования и его своевременную оплату.

«Оперативники ГУБЭП установили многочисленные эпизоды получения незаконных денежных вознаграждений экс-руководителем от иных представителей коммерческих структур за покровительство и содействие в поставках молочной продукции белорусским и иностранным компаниям, а также предоставление подрядов на выполнение строительно-монтажных работ на сельскохозяйственных объектах холдинга», — отметила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

При проведении обыска по месту жительства у топ-менеджера было изъято в эквиваленте 140 тысяч долларов. Общая сумма полученных Лапицким незаконных денежных вознаграждений составила более 150 тысяч евро и 13 тысяч рублей.

Лапицкий возместил в доход государства более 350 тысяч рублей. У него конфискован автомобиль «Лексус» и стограммовый золотой слиток.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Пост руководителя «Миноблмясомолпром» Лапицкий занимал с марта 2017 года, до этого 15 лет возглавлял ОАО «Борисовский молочный комбинат» (ныне ОАО «Здравушка-милк»).