Матч «Динамо-Брест» — БАТЭ перенесен на осень

Бюро исполкома Белорусской федерации футбола пошло на встречу борисовскому БАТЭ и перенесло его матч 18-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге с брестским «Динамо» с 18 августа на 25 сентября.

Как сообщается, решение принято в интересах национальной сборной Беларуси (ряд футболистов представляют БАТЭ).

Кроме этого, в рамках тура перенесены матчи:

БАТЭ — «Энергетик-БГУ»: с 10 на 11 августа;

«Шахтер» — «Неман»: с 11 на 12 августа.

Ранее сообщалось, что тренер брестчан был против переноса встречи с БАТЭ на осень.