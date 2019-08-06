Матч «Динамо-Брест» — БАТЭ перенесен на осень

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Бюро исполкома Белорусской федерации футбола пошло на встречу борисовскому БАТЭ и перенесло его матч 18-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге с брестским «Динамо» с 18 августа на 25 сентября.

Как сообщается, решение принято в интересах национальной сборной Беларуси (ряд футболистов представляют БАТЭ).

Кроме этого, в рамках тура перенесены матчи:

  • БАТЭ — «Энергетик-БГУ»: с 10 на 11 августа;
  • «Шахтер» — «Неман»: с 11 на 12 августа.

Ранее сообщалось, что тренер брестчан был против переноса встречи с БАТЭ на осень.
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Тэги: футбол-Беларусь

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