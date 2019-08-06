Анисим будет баллотироваться в Палату представителей

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Депутат Палаты представителей Елена Анисим, председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), вновь намерена баллотироваться в нижнюю палату на выборах, которые пройдут 17 ноября.

По словам Анисим, намерение остаться в парламенте на второй срок никак не повлияет на ее планы участвовать в выборах президента в 2020 году.

Кроме того, депутат напомнила, что 27 января Совет ТБМ принял заявление с призывом к членам объединения принять «активное участие в политических кампаниях в 2019-2020 годах с целью популяризации белорусской культуры и расширения употребления белорусского языка во всех сферах общественной жизни страны».


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С началом парламентской кампании руководство ТБМ начало переговоры с членами объединения, у которых есть желание баллотироваться в Палату представителей.

«Не знаю, удастся ли нам собрать 50 человек с такими намерениями, как заявлялось ранее. Многие члены ТБМ являются членами партий или других организаций, поэтому они могут выдвигаться от этих структур. Но мы поговорим с ними, чтобы, даже если они будут выдвигаться от партий или других организаций, у нас шла согласованная кампания с общей программой действий», — заявила Анисим.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: ТБМ выборы в парламент-2019 Персона: Елена Анисим

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