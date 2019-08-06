В Италии разрешили штрафовать организации, которые спасают мигрантов

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Сенат Италии поддержал постановление, которое предусматривает штрафы до миллиона евро благотворительным организациям, которые спасают мигрантов в Средиземном море.

Голосование в парламенте страны прошло в понедельник, 5 августа, и стало победой для министра внутренних дел Маттео Сальвини и его правой партии «Лига», сообщает US News.

Указ Сальвини усиливает санкции в отношении судов благотворительных организаций, которые стремятся доставить спасенных в Средиземноморье мигрантов в Италию.

Документ уже был принят нижней палатой парламента и теперь он станет законом.
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Тэги: мигранты Италия партия Лига Средиземное море Персона: Маттео Сальвини

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